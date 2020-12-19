المصلحة الوطنية لليطاني تتابع إخلاء مبنى العاقبية في البيسارية

تتابع المصلحة الوطنية لنهر الليطاني عملية إخلاء مبنى مركز العاقبية التجاري من منطقة البيسارية (مجمع البيبسي) من النازحين السوريين، حيث تم إخلاء 61 عائلة حتى الساعة، نظرا للمخاطر الانشائية التي تهدد المبنى بالسقوط والثابتة بموجب الكشف الفني والهندسي على المبنى من قبل فريق المصلحة، وتهدف إجراءات المصلحة الى تلافي مخاطر انهيار المبنى والتلوث الناجم منه، وبناء للطلب الموجه لوزير الداخلية والبلديات، بتاريخ 7 تشرين الاول 2020.