لبنان

"كورونا موجود بقوة بيننا".. أبيض يحذر من خسارات بالأرواح

Lebanon 24
19-12-2020 | 09:33
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أشار مدير مستشفى رفيق الحريري الحكومي فراس أبيض في سلسلة تغريدات على حسابه عبر "تويتر"، إلى أن الإرتفاع في العدد اليومي لحالات المصابين بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية، والتوزيع الواسع للحالات الجديدة في جميع أنحاء البلاد، والمعدل العالي لإيجابية الفحوصات، كل ذلك يؤكد أن "عدوى كورونا لا تزال موجودة بقوة في لبنان ومنتشرة على نطاق واسع في المجتمع".

وأضاف: "تخفيف القيود خلال موسم الأعياد يعني أن مسؤولية الحد من إنتشار الفيروس تقع الآن على عاتق الفرد بشكل أساسي، وسوف يحدد سلوكنا الفردي والجماعي خلال هذه الفترة، شدة الوباء وسعة إنتشاره في الأسابيع القادمة".

وقال أبيض: "كشف طرح اللقاح في بلدان أخرى أن التحدي الأكبر يكمن في الخدمات اللوجستية لإيصال اللقاح إلى المتلقين، بدون الموارد اللازمة، يمكن أن تستغرق هذه العملية وقتاً طويلاً، وهذا يعني أن تحقيق الفوائد المرجوة من اللقاح سيستغرق وقتًا أطول".

ولفت أبيض إلى أن "الوقت كما يقولون، هو أثمن مورد، ومع ذلك، فهو المورد الذي، في معظم الحالات، يتم الإستخفاف بقيمته ويضيع بسهولة، عندما يتعلق الأمر بالصحة، فالوقت ليس مالًا، بل الوقت هو حياة البشر".

وختم مدير مستشفى رفيق الحريري الحكومي فراس أبيض، بالقول: "السلوك غير المسؤول الذي قد نشهده خلال العطلة القادمة سيكلف أرواحاً ثمينة، هذا أمر مؤسف".
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