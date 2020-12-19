20
o
بيروت
20
o
طرابلس
21
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
18
o
النبطية
14
o
زحلة
15
o
بعلبك
20
o
بشري
20
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
"كورونا موجود بقوة بيننا".. أبيض يحذر من خسارات بالأرواح
Lebanon 24
19-12-2020
|
09:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
أشار مدير مستشفى رفيق الحريري الحكومي فراس أبيض في سلسلة تغريدات على حسابه عبر "تويتر"، إلى أن الإرتفاع في العدد اليومي لحالات المصابين بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية، والتوزيع الواسع للحالات الجديدة في جميع أنحاء البلاد، والمعدل العالي لإيجابية الفحوصات، كل ذلك يؤكد أن "عدوى كورونا لا تزال موجودة بقوة في لبنان ومنتشرة على نطاق واسع في المجتمع".
وأضاف: "تخفيف القيود خلال موسم الأعياد يعني أن مسؤولية الحد من إنتشار الفيروس تقع الآن على عاتق الفرد بشكل أساسي، وسوف يحدد سلوكنا الفردي والجماعي خلال هذه الفترة، شدة الوباء وسعة إنتشاره في الأسابيع القادمة".
وقال أبيض: "كشف طرح اللقاح في بلدان أخرى أن التحدي الأكبر يكمن في الخدمات اللوجستية لإيصال اللقاح إلى المتلقين، بدون الموارد اللازمة، يمكن أن تستغرق هذه العملية وقتاً طويلاً، وهذا يعني أن تحقيق الفوائد المرجوة من اللقاح سيستغرق وقتًا أطول".
ولفت أبيض إلى أن "الوقت كما يقولون، هو أثمن مورد، ومع ذلك، فهو المورد الذي، في معظم الحالات، يتم الإستخفاف بقيمته ويضيع بسهولة، عندما يتعلق الأمر بالصحة، فالوقت ليس مالًا، بل الوقت هو حياة البشر".
وختم مدير مستشفى رفيق الحريري الحكومي فراس أبيض، بالقول: "السلوك غير المسؤول الذي قد نشهده خلال العطلة القادمة سيكلف أرواحاً ثمينة، هذا أمر مؤسف".
تابع
الأكثر قراءة
طلبت من مسافر إيصال حقيبتها إلى الطائرة.. فحصل ما لم يكن في الحسبان
Lebanon 24
طلبت من مسافر إيصال حقيبتها إلى الطائرة.. فحصل ما لم يكن في الحسبان
19:16 | 2020-12-18
18/12/2020 07:16:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أيام 2020 الأخيرة.. صندوق المفاجآت السعيدة لمواليد 5 أبراج!
Lebanon 24
أيام 2020 الأخيرة.. صندوق المفاجآت السعيدة لمواليد 5 أبراج!
15:00 | 2020-12-18
18/12/2020 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار بـ5500 ليرة وهذا ما سيجري بالمصارف.. سيناريوهان ينتظران لبنان
Lebanon 24
الدولار بـ5500 ليرة وهذا ما سيجري بالمصارف.. سيناريوهان ينتظران لبنان
06:37 | 2020-12-19
19/12/2020 06:37:42
Lebanon 24
Lebanon 24
ربطة الخبز بـ 250 ليرة فقط في طرابلس!
Lebanon 24
ربطة الخبز بـ 250 ليرة فقط في طرابلس!
06:15 | 2020-12-19
19/12/2020 06:15:42
Lebanon 24
Lebanon 24
مسلحون يسرقون مطعم "ماكدونالدز" في زحلة.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
مسلحون يسرقون مطعم "ماكدونالدز" في زحلة.. إليكم التفاصيل
20:11 | 2020-12-18
18/12/2020 08:11:50
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
13:45 | 2020-12-19
تعقيم مكاتب ودوائر سرايا النبطية
13:42 | 2020-12-19
المفتي عبدالله إلتقى أبرص: لإعادة إحياء المواطنية الصحيحة في النفوس
13:12 | 2020-12-19
بسبب كورونا...إقفال تعاونية في صور لـ3 أيام
12:58 | 2020-12-19
محكمة التمييز تبدأ تبليغ الخصوم طلب نقل ملف انفجار المرفأ من صوان
12:40 | 2020-12-19
فريد هيكل الخازن: إلّي ضدهم بيروح عالحبس واللي معهم أحلا وظيفة بالدولة
12:32 | 2020-12-19
مجلس ثورة الأرز أسف للاستخفاف بمعاناة الشعب
فيديو
شركة "Xiaomi" تستعدّ لإطلاق هاتفها الجديد بمواصفات متطورة! (فيديو)
Lebanon 24
شركة "Xiaomi" تستعدّ لإطلاق هاتفها الجديد بمواصفات متطورة! (فيديو)
18:00 | 2020-12-18
19/12/2020 14:07:30
Lebanon 24
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. "يوفنتوس" يسقط في فخّ التعادل أمام "أتالانتا"! (فيديو)
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. "يوفنتوس" يسقط في فخّ التعادل أمام "أتالانتا"! (فيديو)
15:00 | 2020-12-17
19/12/2020 14:07:30
Lebanon 24
Lebanon 24
"الكويت" بطلاً لكأس السوبر المحلية على حساب "العربي"! (فيديو)
Lebanon 24
"الكويت" بطلاً لكأس السوبر المحلية على حساب "العربي"! (فيديو)
23:00 | 2020-12-16
19/12/2020 14:07:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact