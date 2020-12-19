هل ينجح الراعي حيث فشل الآخرون؟

زيارة البطريرك الراعي لرئيس الجمهورية ولقاؤه الوزير السابق جبران باسيل جاءا على خلفية إقتراح منه على الرئيس الحريري بتقريب وجهات النظر بين "بيت الوسط" وقصر بعبدا والقيادات المسيحية من أجل تسهيل ولادة الحكومة، وذلك بإعتماد معايير موحدّة في عملية التشكيل.فهل سينجح الراعي في مسعاه حيث فشل الآخرون؟