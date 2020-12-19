لبنان

ما حقيقة"إطلالة" الجميل وجعجع على قناة إسرائيلية؟

Lebanon 24
19-12-2020 | 09:44
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كتبت صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "ما حقيقة ظهور الجميل وجعجع على قناة اسرائيلية؟": "بعد الضجة التي أثيرت أخيراً حول مضمون وثائقي le Liban Un Pays dans la tourmente، أو المعروف بنسختيه الإنكليزية والعربية باسم «لبنان – حدود الدم» Lebanon : Borders of Blood، الذي عرض على قناة arte الفرنسية-الألمانية، وتبنى الرواية الإسرائيلية للحرب الأهلية اللبنانية لمخرجه الإسرائيلي دوكي درور، انتشرت أمس، على مواقع التواصل الإجتماعي، صور لكل من الرئيس الأسبق أمين الجميل ورئيس حزب «القوات» سمير جعجع، يظهران على قناة «كان» الإسرائيلية، مع ترجمة عبرية في أسفل الشاشة. الصور أثارت جدلاً لكون الشخصيتين اللبنانيتين ظهرتا على قناة اسرائيلية، وهذا الأمر بالطبع، يعاقب عليه القانون اللبناني، لكن في البحث عن مصادر تلك الصور، يتضح أنها مأخوذة من السلسلة الوثائقية للمخرج الإسرائيلي نفسه دوكي درور، الجديدة بعنوان «لبنان». السلسلة بدأت قناة «كان 11» الإسرائيلية بالفعل عرضها، وتتناول حقبة الحرب الأهلية اللبنانية، و«تعقيدات» تلك الحقبة، وتنقسم على خمسة أجزاء («الفلسطينيون»، «المسيحيون»،«الإسرائيليون»، «السوريون»، «الإيرانيون») وتعرض أسبوعياً، على أن تنتهي في الخامس من الشهر المقبل". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا. 
 
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