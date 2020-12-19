لبنان

ما حقيقة حصول لقاء بين الحريري وباسيل بعد أيام؟

Lebanon 24
19-12-2020 | 10:03
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نفت مصادر معنية لـ" مستقبل ويب" ما تردّد عن لقاء سيعقد الاثنين المقبل بين الرئيس المكلّف سعد الحريري ورئيس تكتّل "لبنان القوي" النائب جبران باسيل. وأكدت أن منح "الثلث المعطّل" لأي فريق سياسي غير مطروح وغير وارد.
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الحريري

باسيل

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