ما حقيقة حصول لقاء بين الحريري وباسيل بعد أيام؟

نفت مصادر معنية لـ" مستقبل ويب" ما تردّد عن لقاء سيعقد الاثنين المقبل بين الرئيس المكلّف سعد الحريري ورئيس تكتّل "لبنان القوي" النائب جبران باسيل. وأكدت أن منح "الثلث المعطّل" لأي فريق سياسي غير مطروح وغير وارد.