جريح بطلق ناري في سوق بعلبك

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام، أن المدعو ف. ح. أقدم على إطلاق النار تجاه المواطن أ. ح. م. داخل سوق بعلبك التجاري، ما أدى إلى إصابته بطلق ناري في خاصرته، ونقل على أثرها إلى مستشفى دار الامل الجامعي للمعالجة.وحضرت عناصر من القوى الامنية إلى المكان، وفتحت تحقيقا في الحادثة.