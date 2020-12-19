باسيل المتحرِّر

ترى مصادر قريبة من "حزب الله" أن إنقطاع الجسور بين الوزير السابق جبران باسيل والأميركيين بعد العقوبات عليه، سيسمح بتوسيع العلاقة به، خصوصًا أن بعض القريبين من الحزب كان ينتابهم شعور بأن باسيل يساير الأميركيين، ولو على حساب علاقته الإسترايجية بـ"حزب الله"، وذلك في محاولة منه لتجنّب الغضب الأميركي عليه.إلاّ أن باسيل، وبعد العقوبات عليه، وجد نفسه متحرّرًا، وهو لن يكون بعد اليوم مضطرًّا لمسايرة الأميركيين، وهذا ما يعزّز الثقة بينه وبين حارة حريك.