جريح باندلاع حريق في منزله في وادي خالد

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام"، أن حريقا اندلع بشكل مفاجئ في منزل أحمد حمود في بلدة المقيبلة في منطقة وادي خالد الحدودية، من دون معرفة مسبباته، وأتت النيران على أجزاء أساسية من أثاث المنزل، لحين تمكن الدفاع المدني من إهماد النار.وأصيب صاحب المنزل بحروق مختلفة، وتم نقله الى أحد مستشفيات المنطقة للمعالجة، وحالته حرجة.