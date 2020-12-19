عكر: لاعطاء الاطباء حقوقهم وفصل الاتعاب

في اطار الجهود الآيلة الى تحسين العمل في القطاع الصحي وترشيد الانفاق، دعت نائبة رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر الى اجتماع عمل في وزارة الدفاع، شارك فيه كل من: وزير الاقتصاد راوول نعمه، ممثلون عن الاجهزة الامنية كافة، نقيب اطباء لبنان في بيروت البروفسور شرف ابو شرف، نقيب اصحاب المستشفيات الخاصة الاستاذ سليمان هارون، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، المدير العام لتعاونية موظفي الدولة يحيى خميس، الأمين العام للصليب الاحمر اللبناني جورج كتانة، رئيس جمعيات شركات الضمان ايلي طربيه، نقيبة مستوردي المعدات الطبية سلمى عاصي، والاستاذ نعمان ندور ممثلا مصرف لبنان.وكشفت الوزيرة عكر انها أنهت العمل بجداول المستحقات المالية للمستشفيات والاطباء عن عامي 2019 -2020 لدى الجهات الامنية كافة، وأصبحت في عهدة وزارة المال التي بدأت بالدفع تدريجيا. وأبلغت الحاضرين انها تعمل بجد وسرعة على تنفيذ قانون فصل الاتعاب للاطباء. وقد تواصلت مع وزارة الصحة للحصول على البرنامج الذي تعتمده لهذه الغاية، وتبين ان توحيد برامج فصل الاتعاب بين مختلف الهيئات والاجهزة الضامنة ضرورة ملحة لنجاح هذا العمل، ويحتاج الى الحصول على الداتا والعمل في الوقت ذاته على الفاتورة الالكترونية بالتنسيق مع المستشفيات. ورغم اعتراض بعض الحاضرين لأسباب عدة، إلا ان عكر ونعمة أصرا على السير قدمًا لتنفيذ هذا القانون بأسرع وقت ممكن.وخلال الاجتماع شدد النقيب ابو شرف على ضرورة معالجة مشكلة هجرة الاطباء التي لن تتوقف ما لم يتم العمل على تحقيق الحد الادنى من حقوقهم، بدءا برفع التعرفة الهزيلة، وتأمين الضمان الصحي مدى الحياة، ودفع مستحقاتهم خلال فترة زمنية قصيرة، وتسهيل امورهم المصرفية وخصوصا الذين لديهم واجبات مالية لأولادهم الذين يتابعون دراستهم في الخارج.