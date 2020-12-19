لبنان

عكر: لاعطاء الاطباء حقوقهم وفصل الاتعاب

Lebanon 24
19-12-2020 | 10:26
A-
A+
Doc-P-776373-637439709064896729.jpeg
Doc-P-776373-637439709064896729.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في اطار الجهود الآيلة الى تحسين العمل في القطاع الصحي وترشيد الانفاق، دعت نائبة رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر الى اجتماع عمل في وزارة الدفاع، شارك فيه كل من: وزير الاقتصاد راوول نعمه، ممثلون عن الاجهزة الامنية كافة، نقيب اطباء لبنان في بيروت البروفسور شرف ابو شرف، نقيب اصحاب المستشفيات الخاصة الاستاذ سليمان هارون، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، المدير العام لتعاونية موظفي الدولة يحيى خميس، الأمين العام للصليب الاحمر اللبناني جورج كتانة، رئيس جمعيات شركات الضمان ايلي طربيه، نقيبة مستوردي المعدات الطبية سلمى عاصي، والاستاذ نعمان ندور ممثلا مصرف لبنان.

وكشفت الوزيرة عكر انها أنهت العمل بجداول المستحقات المالية للمستشفيات والاطباء عن عامي 2019 -2020 لدى الجهات الامنية كافة، وأصبحت في عهدة وزارة المال التي بدأت بالدفع تدريجيا. وأبلغت الحاضرين انها تعمل بجد وسرعة على تنفيذ قانون فصل الاتعاب للاطباء. وقد تواصلت مع وزارة الصحة للحصول على البرنامج الذي تعتمده لهذه الغاية، وتبين ان توحيد برامج فصل الاتعاب بين مختلف الهيئات والاجهزة الضامنة ضرورة ملحة لنجاح هذا العمل، ويحتاج الى الحصول على الداتا والعمل في الوقت ذاته على الفاتورة الالكترونية بالتنسيق مع المستشفيات. ورغم اعتراض بعض الحاضرين لأسباب عدة، إلا ان عكر ونعمة أصرا على السير قدمًا لتنفيذ هذا القانون بأسرع وقت ممكن.

وخلال الاجتماع شدد النقيب ابو شرف على ضرورة معالجة مشكلة هجرة الاطباء التي لن تتوقف ما لم يتم العمل على تحقيق الحد الادنى من حقوقهم، بدءا برفع التعرفة الهزيلة، وتأمين الضمان الصحي مدى الحياة، ودفع مستحقاتهم خلال فترة زمنية قصيرة، وتسهيل امورهم المصرفية وخصوصا الذين لديهم واجبات مالية لأولادهم الذين يتابعون دراستهم في الخارج.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:45 | 2020-12-19
13:42 | 2020-12-19
13:12 | 2020-12-19
12:58 | 2020-12-19
12:40 | 2020-12-19
12:32 | 2020-12-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website