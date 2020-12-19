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لبنان
رجال الدين ... والسياسة!
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
19-12-2020
|
10:36
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رأت مصادر سياسية مطلعة أن عملية إدخال البطريرك الراعي في تفاصيل التشكيلة الحكومية سيفتح "بازار" إقحام رجال الدين من مختلف الطوائف في العمل السياسي اليومي، الأمر الذي من شأنه تعقيد الأمور أكثر مما هي معقدة.
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