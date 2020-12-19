رجال الدين ... والسياسة!

رأت مصادر سياسية مطلعة أن عملية إدخال البطريرك الراعي في تفاصيل التشكيلة الحكومية سيفتح "بازار" إقحام رجال الدين من مختلف الطوائف في العمل السياسي اليومي، الأمر الذي من شأنه تعقيد الأمور أكثر مما هي معقدة.