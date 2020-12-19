سرقة ماكينات إنترنت ومضخات مياه في حبوش

أقدم مجهولون على سرقة مضخات مياه وماكينات إنترنت عن أسطح المنازل في بلدة حبوش الجنوبية، والتي بلغت 100 ماكينة.وقدم العديد من أصحاب الماكينات المسروقة، شكاوى الى النيابة العامة في النبطية، وأوقف مواطن من حبوش وآخر من صيدا يشتبه بوقوفهم وراء السرقات.