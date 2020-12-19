إتحاد بلديات صيدا الزهراني: 130 إصابة خلال اسبوع

يواصل عداد إصابات ووفيات كورونا تسجيل المزيد من الإنخفاض، ضمن نطاق إتحاد بلديات صيدا الزهراني حيث سجل التقرير 130 إصابة وحالة وفاة مقابل 145 إصابة و3 وفيات، الأسبوع الفائت.وصدر عن غرفة عمليات إدارة الكوارث والأزمات في الاتحاد التقرير الإسبوعي لحالات إنتشار كورونا على صعيد بلديات الإتحاد في الفترة الممتدة من الجمعة 11 كانون الاول وحتى الخميس 17 منه، حيث يتم متابعة 546 حالة نشطة.وتوزعت الحالات على 130 إصابة وحالة وفاة و195 حالة شفاء خلال إسبوع واحد.وأعلنت غرفة العمليات أنها تتيح منصة إلكترونية تفاعلية خاصة للاطلاع على البيانات اليومية لحالات الإنتشار في الإتحاد، حيث تعرض البيانات المؤكدة والمستحدثة يوميا.