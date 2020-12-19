خلية أزمة كفرصير: تسجيل 7 حالات إيجابية

أعلنت خلية الأزمة في بلدة كفرصير، وجود 7 حالات إيجابية وزهاء 50 مخالطا خلال 24 ساعة الماضية في البلدة، ولفتت الى أن المصابين ملتزمون الحجر الصحي، وهم بصحة جيدة وتتم متابعتهم مباشرة من قبل الخلية.ولفتت الخلية إلى أن العدد الإجمالي بلغ 130، عدد الشفاءات 112، وعدد الاصابات الحالية 15، أما عدد الوفيات فبلغ 3 والمخالطين حوالى ال100.