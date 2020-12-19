بلدية العدوسية: تسجيل 3 إصابات في البلدة

أعلنت بلدية العدوسية، تسجيل 3 إصابات بفيروس كورونا في البلدة وهم قيد الحجر المنزلي، وقد أتت نتيجة المخالطين سلبية وهم أيضا قيد الحجر، وعلى كل المخالطين الآخرين الالتزام التام بالحجر لمدة ثلاثة أيام، ثم التوجه لإجراء فحص pcr.