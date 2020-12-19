لبنان

بعد الأيام العاصفة مؤخراً.. تعرفوا إلى حالة الطقس في الأيام المقبلة

Lebanon 24
19-12-2020 | 12:16
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توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني أن يكون الطقس غدا الاحد قليل الغيوم مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية وتبقى نسبة الرطوبة منخفضة. وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة، يتحول بعد ظهر الثلاثاء إلى متقلب.

- المعدل المتوسط لدرجات الحرارة لشهر كانون الأول على الساحل: من 13 الى 21 درجة مئوية في الظل.

- الطقس المتوقع في لبنان: السبت: قليل الغيوم مع إرتفاع بسيط بدرجات الحرارة وتنخفض نسبة الرطوبة على الساحل. يتحول مساء الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة. الأحد: قليل الغيوم مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية وتبقى نسبة الرطوبة منخفضة. الإثنين: قليل الغيوم مع إرتفاع طفيف بدرجات الحرارة. يتحول مساء الى غائم جزئيا بسحب متوسطة مع تشكل للضباب على المرتفعات. الثلاثاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات، يتحول مساء إلى غائم مع إنخفاض محدود بدرجات الحرارة وتساقط أمطار متفرقة خلال الليل، كما تتساقط الثلوج على إرتفاع 2000 م وما فوق.

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 12 الى 23 درجة. فوق الجبال من 6 الى 15 درجة. في الداخل من 7 الى 20 درجة.

- الرياح السطحية: متقلبة ضعيفة إلى شمالية شرقية، سرعتها بين 10و 25 كلم/س.

- الانقشاع: جيد على الساحل متوسط على الجبال بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و70%.

- حال البحر: منخفض إرتفاع الموج. حرارة سطح الماء:22°م.

- الضغط الجوي:1025 HPA أي ما يعادل: 769 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 38:6 ساعة غروب الشمس: 23:16
المصدر: الوكالة الوطنية
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