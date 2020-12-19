بعد الأيام العاصفة مؤخراً.. تعرفوا إلى حالة الطقس في الأيام المقبلة

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني أن يكون الطقس غدا الاحد قليل الغيوم مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية وتبقى نسبة الرطوبة منخفضة. وجاء في النشرة الآتي:- الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة، يتحول بعد ظهر الثلاثاء إلى متقلب.- المعدل المتوسط لدرجات الحرارة لشهر كانون الأول على الساحل: من 13 الى 21 درجة مئوية في الظل.- الطقس المتوقع في لبنان: السبت: قليل الغيوم مع إرتفاع بسيط بدرجات الحرارة وتنخفض نسبة الرطوبة على الساحل. يتحول مساء الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة. الأحد: قليل الغيوم مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية وتبقى نسبة الرطوبة منخفضة. الإثنين: قليل الغيوم مع إرتفاع طفيف بدرجات الحرارة. يتحول مساء الى غائم جزئيا بسحب متوسطة مع تشكل للضباب على المرتفعات. الثلاثاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات، يتحول مساء إلى غائم مع إنخفاض محدود بدرجات الحرارة وتساقط أمطار متفرقة خلال الليل، كما تتساقط الثلوج على إرتفاع 2000 م وما فوق.- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 12 الى 23 درجة. فوق الجبال من 6 الى 15 درجة. في الداخل من 7 الى 20 درجة.- الرياح السطحية: متقلبة ضعيفة إلى شمالية شرقية، سرعتها بين 10و 25 كلم/س.- الانقشاع: جيد على الساحل متوسط على الجبال بسبب الضباب.- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و70%.- حال البحر: منخفض إرتفاع الموج. حرارة سطح الماء:22°م.- الضغط الجوي:1025 HPA أي ما يعادل: 769 ملم زئبق.- ساعة شروق الشمس: 38:6 ساعة غروب الشمس: 23:16