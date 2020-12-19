لبنان

بعد السطو المسلح على الماكدونالدز في زحلة.. تجمع أصحاب المطاعم يقول كلمته

Lebanon 24
19-12-2020 | 12:18
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 استنكر تجمع أصحاب المطاعم والفنادق والمؤسسات السياحية والمقاهي والملاهي الليلية في زحلة ما تعرض له أمس مطعم الماكدونالدز في المدينة، وقال في بيان: "تلقت مؤسسات القطاع السياحي في زحلة بصدمة كبيرة خبر عملية السطو المسلح التي تعرض لها مطعم الماكدونالدز في زحلة مساء اليوم، وعلى أبواب موسم الأعياد المجيدة الذي طالما ما إنتظرته المؤسسات المذكورة ليكون متنفسا لها في ظل الأزمة الصعبة التي يمر بها البلد".

وإذ أعرب عن استنكاره "لهذا الإعتداء السافر على إحدى مؤسسات القطاع السياحي أثناء وجود الزبائن والأطفال فيها"، أعلن "تضامنه الكامل ووقوفه إلى جانب المؤسسة المستهدفة"، مناشدا الأجهزة الأمنية والعسكرية كافة "ضرورة الضرب بيد من حديد وتوقيف الفاعلين في أسرع وقت ممكن".
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