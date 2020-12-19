إدارة مستشفى طرابلس الحكومي تنعي الدكتور فوزي بريش

نعى رئيس مجلس إدارة مستشفى طرابلس الحكومي والمدير العام و الاطقم الطبية والإدارية والتمريضة "بصبر وإحتساب الزميل الطبيب د.فوزي بريش الذي كان مثالا للأخلاق الحميدة والزمالة المشهودة بالعمل الصادق والمودة والتفاني بخدمة المرضى ونحسبه ضيف الرحمن بوفادة كريمة في جنة عرضها السموات والأرض دعاء ورجاء .ولأهله وعائلته وأصدقائه الصبر والسلوان. انّا لله وانّا إليه راجعون".