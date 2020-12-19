مساعدات نقدية من جمعية الاستقلال للمتضررين من انفجار المرفأ

لمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة وضمن برنامج المساعدات الإجتماعية والإنسانية التي تقدمها جمعية الاستقلال الخيرية بعد الانفجار المدمر الذي لحق بمدينة بيروت وبمعظم منطقة الاشرفية ومحيطها، قام اعضاء الهيئة الادارية للجمعية مجدداً بتوزيع مساعدات نقدية لأهالي الرميل-الجعيتاوي- البداوي- برج حمود - السيوفي - فسوح -حي السريان في منازلهم لتغطية مستلزمات لا تشملها المساعدات العينية التي دأبت الجمعية على تقديمها ، وذلك بهدف دعمهم وشكرهم على صمودهم في بيوتهم وارزاقهم.وتشكر جمعية الاستقلال الخيرية أصحاب الأيادي البيضاء الذين قدموا هذه الأموال من خلال الجمعية في الاشرفية.