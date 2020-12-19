لبنان

فريد هيكل الخازن: إلّي ضدهم بيروح عالحبس واللي معهم أحلا وظيفة بالدولة

Lebanon 24
19-12-2020 | 12:40
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غرد النائب فريد هيكل الخازن على "تويتر": "يريدون الداخلية والدفاع والعدل والطاقة. اللي ضدهم بيروح عالحبس واللي معهم بيجيب بواخر وبيبني سدود وأحلا وظيفة بالدولة".
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