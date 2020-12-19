بسبب كورونا...إقفال تعاونية في صور لـ3 أيام

تم الإعلان عن إقفال إحدى التعاونيات في المساكن الشعبية قضاء صور بسبب إصابة عاملين فيها بفيروس كورونا لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من يوم أمس الجمعة ولغاية مساء الأحد في 20 الحالي ضمنا، ويلتزم موظفو التعاونية الحجر المنزلي حتى ظهور نتائج فحوص المخالطين.