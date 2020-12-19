لبنان

المفتي عبدالله إلتقى أبرص: لإعادة إحياء المواطنية الصحيحة في النفوس

Lebanon 24
19-12-2020 | 13:42
A-
A+
Doc-P-776427-637439822787764244.jpg
Doc-P-776427-637439822787764244.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
إعتبر مفتي صور وجبل عامل القاضي الشيخ حسن عبدالله خلال استقباله متروبوليت صور للروم الكاثوليك ميخائيل أبرص في دار الإفتاء الجعفري في صور، أنه "من مسؤوليتنا الدينية والاجتماعية إعادة إحياء روح المواطنية في صفوف الناس والاجيال الصاعدة وخاصة لدى طلاب الثانويات والجامعات لان ما يعيشه المواطن من أزمات إقتصادية وسياسية تعود بالاحباط على تلك الأجيال التي تتوق الى وطن بعيد عن التجاذبات السياسية التي نعيشها والتي تعطل الحياة اللبنانية وتوقف عجلة الإصلاح ومواجهة الفساد وتجعل من لبنان وطنا ضعيفا يحتاج الى لقمة العيش وحبة الدواء".

وسأل: "لماذا في كل استحقاق يجب ان نعطل البلد؟ من أجل الحصص الطائفية التي باتت تشكل جدارا منيعا يقف حائلا دون انتقال الوطن من حال سيء الى حال أفضل".

بدوره، رأى المطران أبرص أننا "نحلم دائما أن نعيش في وطن كمدينة صور حيث ورغم المأساة التي يعيشها لبنان فإن أهالي المدينة لا يميزون بين مسلم ومسيحي، فإننا نعيش معا الازمات وكم نحلم بأن تحل العقد لنعيش الراحة والاطمئنان"، متمنيا "ترك القضاء وعدم إدخاله في المتاهات السياسية لانه يشكل الطلقة الأخيرة لما تبقى من وطن".

وقال: "سنبقى دائما في مدينة صور قيادات روحية مسيحية ومسلمة، نعبر عن لبنان الرسالة كما وصفها الحبر الأعظم خلال زيارته لبنان منذ سنوات".
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
23:05 | 2020-12-19
23:00 | 2020-12-19
22:56 | 2020-12-19
22:14 | 2020-12-19
21:52 | 2020-12-19
21:33 | 2020-12-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website