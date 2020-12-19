16
o
بيروت
16
o
طرابلس
12
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
13
o
النبطية
7
o
زحلة
6
o
بعلبك
16
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
المفتي عبدالله إلتقى أبرص: لإعادة إحياء المواطنية الصحيحة في النفوس
Lebanon 24
19-12-2020
|
13:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
إعتبر مفتي صور وجبل عامل القاضي الشيخ حسن عبدالله خلال استقباله متروبوليت صور للروم الكاثوليك ميخائيل أبرص في دار الإفتاء الجعفري في صور، أنه "من مسؤوليتنا الدينية والاجتماعية إعادة إحياء روح المواطنية في صفوف الناس والاجيال الصاعدة وخاصة لدى طلاب الثانويات والجامعات لان ما يعيشه المواطن من أزمات إقتصادية وسياسية تعود بالاحباط على تلك الأجيال التي تتوق الى وطن بعيد عن التجاذبات السياسية التي نعيشها والتي تعطل الحياة اللبنانية وتوقف عجلة الإصلاح ومواجهة الفساد وتجعل من لبنان وطنا ضعيفا يحتاج الى لقمة العيش وحبة الدواء".
وسأل: "لماذا في كل استحقاق يجب ان نعطل البلد؟ من أجل الحصص الطائفية التي باتت تشكل جدارا منيعا يقف حائلا دون انتقال الوطن من حال سيء الى حال أفضل".
بدوره، رأى المطران أبرص أننا "نحلم دائما أن نعيش في وطن كمدينة صور حيث ورغم المأساة التي يعيشها لبنان فإن أهالي المدينة لا يميزون بين مسلم ومسيحي، فإننا نعيش معا الازمات وكم نحلم بأن تحل العقد لنعيش الراحة والاطمئنان"، متمنيا "ترك القضاء وعدم إدخاله في المتاهات السياسية لانه يشكل الطلقة الأخيرة لما تبقى من وطن".
وقال: "سنبقى دائما في مدينة صور قيادات روحية مسيحية ومسلمة، نعبر عن لبنان الرسالة كما وصفها الحبر الأعظم خلال زيارته لبنان منذ سنوات".
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة
الدولار بـ5500 ليرة وهذا ما سيجري بالمصارف.. سيناريوهان ينتظران لبنان
Lebanon 24
الدولار بـ5500 ليرة وهذا ما سيجري بالمصارف.. سيناريوهان ينتظران لبنان
06:37 | 2020-12-19
19/12/2020 06:37:42
Lebanon 24
Lebanon 24
ربطة الخبز بـ 250 ليرة فقط في طرابلس!
Lebanon 24
ربطة الخبز بـ 250 ليرة فقط في طرابلس!
06:15 | 2020-12-19
19/12/2020 06:15:42
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ يجتاح صفحات مواقع التواصل.. هذه حقيقة المعلومات حول تدهور صحة عون
Lebanon 24
خبرٌ يجتاح صفحات مواقع التواصل.. هذه حقيقة المعلومات حول تدهور صحة عون
20:18 | 2020-12-19
19/12/2020 08:18:44
Lebanon 24
Lebanon 24
هدوء حذِر بدولار السوق السوداء.. وتوقعات بارتفاع كبير قريباً
Lebanon 24
هدوء حذِر بدولار السوق السوداء.. وتوقعات بارتفاع كبير قريباً
11:18 | 2020-12-19
19/12/2020 11:18:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعرضه لوعكة صحية.. النجم الكبير يدخل المستشفى
Lebanon 24
بعد تعرضه لوعكة صحية.. النجم الكبير يدخل المستشفى
12:00 | 2020-12-19
19/12/2020 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
23:05 | 2020-12-19
مذكرة تفاهم بين نقابة المحامين في طرابلس وشركة Econn
23:00 | 2020-12-19
الجيش: زورق حربي معادي خرق المياه اللبنانية مقابل الناقورة
22:56 | 2020-12-19
"كورونا" يواصل انتشاره في مختلف المناطق.. إليكم الجديد
22:14 | 2020-12-19
مستشار الحريري: بعض من طالته العقوبات في ملفات الفساد بات يتخيل اموراً لا وجود لها
21:52 | 2020-12-19
رئاسة الجمهورية تنفي ما أوردته "الجديد": باسيل زار بكركي بدعوة من البطريرك
21:33 | 2020-12-19
إليكم نتائج فحوصات الـ"PCR" لوافدين وصلوا إلى مطار بيروت
فيديو
شركة "Xiaomi" تستعدّ لإطلاق هاتفها الجديد بمواصفات متطورة! (فيديو)
Lebanon 24
شركة "Xiaomi" تستعدّ لإطلاق هاتفها الجديد بمواصفات متطورة! (فيديو)
18:00 | 2020-12-18
19/12/2020 23:12:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. "يوفنتوس" يسقط في فخّ التعادل أمام "أتالانتا"! (فيديو)
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. "يوفنتوس" يسقط في فخّ التعادل أمام "أتالانتا"! (فيديو)
15:00 | 2020-12-17
19/12/2020 23:12:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"الكويت" بطلاً لكأس السوبر المحلية على حساب "العربي"! (فيديو)
Lebanon 24
"الكويت" بطلاً لكأس السوبر المحلية على حساب "العربي"! (فيديو)
23:00 | 2020-12-16
19/12/2020 23:12:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact