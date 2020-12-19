لبنان

تعقيم مكاتب ودوائر سرايا النبطية

Lebanon 24
19-12-2020 | 13:45
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نفذ فريق من الدفاع المدني من مركز النبطية عملية تعقيم واسعة لمكاتب سرايا النبطية ودوائرها، ضمن إجراءات منع تفشي فيروس كورونا المستجد، بتوجيهات من محافظ النبطية حسن فقيه وبإشراف المدير الإقليمي للدفاع المدني في النبطية حسين فقيه.

شملت عملية التعقيم مكتب المحافظ ودوائر النفوس والمالية التي أقفلت بعد ثبوت إصابة موظفين فيها، إضافة الى مكتب "الوكالة الوطنية".

كما تم تعقيم مداخل السرايا وغرف الحراسة التابعة للقوى الأمنية.
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