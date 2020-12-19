لبنان

"المعرفة الدينية في العالم العربيّ من منظور نسويّ" في سلسلة محاضرات فاطمة المرنيسي

Lebanon 24
19-12-2020 | 14:32
A-
A+
Doc-P-776447-637439852737615583.jpg
Doc-P-776447-637439852737615583.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نظّم المجلس العربي للعلوم الاجتماعيّة المحاضرة السنويّة الثانية في سلسلة محاضرات فاطمة المرنيسي التي أطلقها العام الماضي (2019) لتكريم الكاتبة وعالمة الاجتماع المغربيّة الراحلة. 

عُقِدت المحاضرة مساء الخميس 17 كانون الأول افتراضيًّا عبر منصّة "زوم"، وألقتها الدكتورة أميمة أبوبكر بعنوان: "المعرفة الدينية في العالم العربي من منظور نسويّ: من النّقد إلى إعادة البناء". وانضمّ إلى المحاضرة عبر "زوم" وصفحة المجلس في "فايسبوك" عددٌ كبيرٌ من علماء وعالمات العلوم الاجتماعية والطلاب والطالبات والمهتمين والمهتمّات من مختلفِ أرجاءِ المنطقة العربيّة والعالم. 

في كلمتها الافتتاحيّة، أكدت المديرة العامة للمجلس العربي للعلوم الاجتماعيّة الدكتورة ستناي شامي أن "سلسلة المحاضراتِ السنويّة للمجلس العربي للعلوم الاجتماعيّة تهدف إلى تكريم علماء وعالمات علوم اجتماعيّة بارزين من المنطقةِ العربيّة وتقديم أعمالِهم والتأمُّل في التقاليد الفكريّة في المنطقة فضلًا عن استحضار التاريخ وإرث الماضي. ولا تقتصرُ المحاضرات بالضّرورة على مناقشة فِكر المكرَّمِ والمكرّمةِ أو كتاباتِه وكتاباتِها أو نهجِه ونهجِها، إنما هي فرصةٌ للاستماعِ إلى نتاجاتٍ فكريّةٍ حديثة وابتكارية، وكيف ترتبطُ هذه الأبحاث وتنتقد وتبني على أبحاث الأكاديميين والأكاديميات السابقين والسابقات وتفتحُ آفاقًا نظريّةً ومنهجيّةً جديدة". وتابعت: "قرّر المجلسُ أن يضيفَ إلى تكريماتِ المرنيسي تكريمًا جديدًا من خلال محاضراتٍ عابرةٍ لجغرافيا المنطقة العربية بين المشرقِ والمغرب والنيل والخليج تمامًا كعبورِ المرنيسي نفسِها لهذه الجغرافيا لا بل توسُّعها إلى العالم الذي مَنحَها جوائزَ عدّة ودَشَّن أكثرَ من كرسيٍّ باسمِها في جامعاتٍ عريقة". 

 بدورها، تولّت الدكتورة هدى الصدّة تقديم الدكتورة أميمة أبوبكر مضيئةً على محطاتٍ بارزةٍ في سيرتها ومسيرتها الأكاديميّة وأبرز نتاجاتها. والصدّة هي أستاذة الأدب الإنجليزي والمقارن في جامعة القاهرة، ومن أصدقاءِ المجلس والعاملين معه في نشاطاتٍ وبرامجَ عدة مثل المرصد ومشروع الأرشيف الشفهي للمرأة. 

 ثمّ ألقت المحاضَرة الرئيسية الدكتورة أميمة أبوبكر، أستاذة الأدب الإنجليزي المقارَن في جامعة القاهرة، وعضوة مؤسِّسة/نائبة مجلس أمناء "مؤسسة المرأة والذاكرة" في مصر، وعضوة مجلس أمناء حركة "مساواة" الدولية. وتناولت أبوبكر "ظاهرة إنتاج المعرفة الدينية (الإسلامية) في العالم العربي من قِبل كاتبات وباحثات منذ أواخر القرن التاسع عشر حتى بداية القرن الحادي والعشرين، وترصدُ تطوُّر مراحلها في صورة محطّاتٍ تُعدُّ أعمالُ فاطمة المرنيسي من أهمّها". وأشارت أبوبكر إلى "ثلاث إشكاليات أو عقبات في الخطابات الحاليّة للنسويّات المسلمات بشكل عام: أولًا مأزق الدفاعية ضد كلٍّ من الرفض العلماني/غير الإسلامي من جهة، والتقليديّ أو المحافِظ الإسلاميّ من جهة أخرى، كذلك مواجهة الإسلاموفوبيا الكولونيالية في المجتمعات الغربية؛ ثانيًا مأزق الدوران في فلك التفكيك فقط وإعادة إنتاج ما تمّ إثباته من تأويلاتٍ أبويّة واحتكار للفهم الديني؛ وثالثًا مأزق السياقات السياسية الملتبسة التي تحدّ من الفكر الحرّ والمستقلّ". كما قدّمت أبوبكر في الجزء الأخير من المحاضرة أمثلة عن "المساهمة النسوية الإسلامية في تضفير مجالات دراسات النوع (الجندر) والأخلاقيّات والتفسير القرآني بصفة خاصة". 

واختُتِمت المحاضرة بنقاشٍ أجابت في خلاله الدكتورة أميمة أبوبكر والدكتورة هدى الصدّة عن عددٍ كبيرٍ من أسئلة المتابعين والمتابعات عبر "زوم" و"فايسبوك". كما تخلّل المحاضرة عرضُ فيديو قصير أعدّه المجلس بعنوان "فاطمة المرنيسي: السّيرة والمسيرة"، وتوزيع رابط لكتيّب يحتضن موادّ المحاضرتَين الأولى والثانية في سلسلة محاضرات فاطمة المرنيسي.  

إشارة إلى أنّ سلسلة المحاضرات الأولى للمجلس العربي للعلوم الاجتماعيّة كرّمت المؤرّخ والعالم السياسي الفلسطيني حنا بطاطو.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
23:05 | 2020-12-19
23:00 | 2020-12-19
22:56 | 2020-12-19
22:14 | 2020-12-19
21:52 | 2020-12-19
21:33 | 2020-12-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website