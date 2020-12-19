لبنان

بو غنطوس: نحذر من وجود كميات من الدولارات المجمدة في لبنان

Lebanon 24
19-12-2020 | 14:48
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حذر ممثل اتحاد خبراء الغرف الأوروبية في بيروت المستشار الدكتور نبيل بو غنطوس في بيان، من "وجود كميات كبيرة من الدولارات الاميركية المجمدة في لبنان، وما التقارير التي وردت في بعض وسائل الاعلام صباح اليوم، عن كميات من الدولارات مصدرها العراق، وتباع في بعض أحياء العاصمة، الا الدليل الثابت على ما سبق وحذرنا منه سابقا. هي دولارات معطلة أرقامها التسلسلية، مصدرها ليبيا والعراق وسوريا، ويمرر بعض المهربين كميات منها عبر تركيا، في تجارة تنشط في الدول المحيطة بلبنان، نتيجة الاحداث والتفلت من المراقبة".

وأوضح ان "المروجين باتوا يعملون بشكل علني في كثير من الأحيان، وباتت لديهم صفحات ومجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي، ويؤمنون خدمة التوصيل المجاني لأية كمية من الدولارات المطلوبة، فالمطلوب من مواطنينا الحذر وعدم الوقوع في شباكهم، نتيجة إغراءات السعر المتهاود للعملة الخضراء".

كما نبه "المواطنين الذين هم بحاجة فعلية، لكميات من الدولارات الاميركية، الى عدم محاولة الاستحصال عليها الا من المصارف ومحال الصيرفة الشرعية وشركات تحويل الاموال المعتمدة، وخصوصا أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج، الذين يرسلون الى أولادهم دولارات نقدية بشكل دوري مع أصدقاء لهم وأقرباء، لأن المؤسسات المالية في الخارج، ستمتنع عن قبولها، لانها تحمل أرقاما تسلسلية أوقف العمل بها، ما يعرضهم لخسارات كبيرة أو حتى للمساءلة القانونية عن مصدرها".

وختم بو غنطوس مطالبا الاجهزة الامنية والاستعلامية ب "ملاحقة جميع الذين يقومون بأنشطة الصرافة غير الشرعية، لانهم يروجون كميات من هذه الدولارت، وفي غالب الاحيان قد لا يكونون مدركين لمصدرها الأساسي".
المصدر: الوكالة الوطنية
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