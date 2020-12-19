لبنان

مصلحة الليطاني باشرت بتأهيل شبكة الصرف الصحي في القاسمية والعباسية

Lebanon 24
19-12-2020 | 14:54
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أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، في بيان، أنها "وفي إطار تعاونها مع undp، باشرت بتنفيذ مشروع تأهيل واستبدال شبكة الصرف الصحي التي تمر في حرم مشروع ري القاسمية وراس العين في منطقة الشبريحا - العباسية، ويتضمن المشروع حفر وردم وتركيب قساطل بلاستيك قطر 200 ملم بطول 400 م وصب خرسانة لتغليف القساطل وحمايتها ولغرف تفتيش (ريغار) عدد 10 وحافة خرسانية فوق القناة بطول 300 متر مربع وأعمال تزفيت 750 مترا مربعا، والهدف من هذا المشروع رفع التلوث عن قناة الري الناتج من الشبكة القديمة وتحرير الحرم وتأمين سير المعدات والاليات".
المصدر: الوكالة الوطنية
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