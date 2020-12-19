إطلاق نار و جريح في أبي سمراء

وقع إشكال في منطقة أبي سمراء تطور إلى إطلاق نار بين "ع.م" و "أ.ز." .وقد أقدم الأول على إطلاق النار باتجاه الثاني داخل محل لبيع المعجنات في أبي سمراء ما أدى لإصابته في قدميه ليفر بعدها إلى جهه مجهولة.‏‎وقد عمل جهاز الطوارئ في الجمعية الطبية على إسعاف الجريح ونقله إلى مستشفى الحكومي في طرابلس للعلاج.