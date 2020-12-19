71 إصابة كورونا جديدة في محافظة عكار

أعلن التقرير اليومي لغرفة إدارة الكوارث في محافظة عكار "تسجيل 71 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و42 حالة شفاء".وأشار الى أن العدد الاجمالي للمصابين المسجلين في عكار منذ 17 آذار الماضي وحتى اليوم بلغ 3778 مصابا. الحالات الايجابية قيد المعالجة: 679 حالة. أما إجمالي حالات الشفاء المسجلة منذ بدء الجائحة وحتى اليوم فبلغ: 3012 حالة. في حين بلغ عدد حالات الحجر المنزلي قيد المراقبة والمتابعة: 829 حالة.واستقر عدد الوفيات على 69 حالة وفاة" .