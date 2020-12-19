حسين مرتضى يعتذر من المسؤول الإعلامي في الصرح البطريركي

بعد أن تقدم المسؤول الإعلامي في الصرح البطريركي المحامي وليد غياض بشكوى أمام النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان بواسطة وكيله المحامي جورج الخوري ضد الصحافي حسين مرتضى على خلفية التعرض له عبر تويتر، عاد مرتضى ونشر اعتذارا عبر التطبيق نفسه، هذا نصه: "غرّدنا عن الصرح البطريركي وجَنَحنا نحو تجريح غير مقصود بحقه وبحقّ المسؤول الإعلامي المحامي وليد غياض اللذين نكن لهما كل الإحترام والتقدير وعليه نعتذر مما صدر عنّا تجاههما. نختلف في الرؤى وتبقى لبكركي مرجعيتها الوطنية والتاريخية".

غرّدنا عن الصرح البطريركي وجَنَحنا نحو تجريح غير مقصود بحقه وبحقّ المسؤول الإعلامي المحامي وليد غياض اللذين نكن لهما كل الإحترام والتقدير وعليه نعتذر مما صدر عنّا تجاههما. نختلف في الرؤى وتبقى لبكركي مرجعيتها الوطنية والتاريخية. — حسين مرتضى (@HoseinMortada) December 19, 2020