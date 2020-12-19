لبنان

جعجع بحث مع السفير أبو زكي في التطورات السياسية

Lebanon 24
19-12-2020 | 17:42
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تلقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع اتصالا من الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي عصر اليوم، وقد تباحثا خلال الإتصال في آخر التطورات السياسية في البلاد والمنطقة.
المصدر: الوكالة الوطنية
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حسام زكي

سمير جعجع

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