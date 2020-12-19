جعجع بحث مع السفير أبو زكي في التطورات السياسية

تلقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع اتصالا من الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي عصر اليوم، وقد تباحثا خلال الإتصال في آخر التطورات السياسية في البلاد والمنطقة.