وزيرة تعلن إصابتها بكورونا.. من هي؟

غردت وزيرة الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال فارتينيه أوهانيان عبر حسابها في "تويتر": "ظهرت نتيجة فحص فيروس كورونا التي أجريتها اليوم إيجابية، وأتمنى السلامة للجميع وأدعو أي شخص خالطني مؤخرا الى الحيطة والانتباه".وأضافت: "أدعو الجميع الى الوقاية والتباعد الاجتماعي والالتزام بالمعايير".