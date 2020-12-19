توتر في الحمرا.. اشتباكات عنيفة بين القوى الأمنية وحشدٍ من الطلاب

شهد محيط الجامعة الأميركية في الحمرا - بيروت، مواجهات عنيفة بين القوى الأمنية والجيش من جهة وحشدٍ من طلابٍ من جهة أخرى، كانوا نفذوا اعتصاماً في المنطقة.

وحاول المعتصمون التوجه إلى المدخل الرئيسي للجامعة، إلا أن القوى الأمنية منعتهم، الأمر الذي أدى إلى وقوع إشكال بين الطرفين.

واستخدمت العناصر العسكرية الغاز المسيل للدموع وقنابل صوتية لابعاد المتظاهرين عن مدخل الجامعة.

وذكر أحد الطلاب المتظاهرين أن "التظاهرة بدأت سلمية وهي كذلك، وهي للتعبير عن الغضب الكبير نتيجة اعتماد بعض الجامعات سعر الـ3900 ليرة وللابقاء على سعر الـ 1500 ليرة".





وشارك أيضاً في التظاهرة أهالي الطلاب في الخارج لعدم تمكنهم من تحويل الدولار الى أبنائهم لتحصيل علمهم.

إلى ذلك، أشار ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي إلى أن القوى الأمنية اعتقلت الناشط هادي مرعي.

وبسبب الإشكال، أصحاب المحال والمطاعم في منطقة الجامعة الاميركية متاجرهم.