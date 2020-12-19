توتر في الحمرا.. اشتباكات عنيفة بين القوى الأمنية وحشدٍ من الطلاب

شهد محيط الجامعة الأميركية في الحمرا - بيروت، مواجهات عنيفة بين القوى الأمنية والجيش من جهة وحشدٍ من طلابٍ من جهة أخرى، كانوا نفذوا اعتصاماً في المنطقة.
وحاول المعتصمون التوجه إلى المدخل الرئيسي للجامعة، إلا أن القوى الأمنية منعتهم، الأمر الذي أدى إلى وقوع إشكال بين الطرفين.
واستخدمت العناصر العسكرية الغاز المسيل للدموع وقنابل صوتية لابعاد المتظاهرين عن مدخل الجامعة.
إلى ذلك، أشار ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي إلى أن القوى الأمنية اعتقلت الناشط هادي مرعي.
من أمام الجامعة الأميركية: في واحد اسمو فضلو وهيدا كلو بفضلو #لبنان_ينتفض #أخبار_الساحة pic.twitter.com/VLCluQqhgC
— أخبار الساحة (@Akhbaralsaha) December 19, 2020
من أمام الجامعة الأميركية: في واحد اسمو فضلو وهيدا كلو بفضلو #لبنان_ينتفض #أخبار_الساحة pic.twitter.com/VLCluQqhgC