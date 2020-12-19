لبنان

تمساح وسمكة قرش وأفاع للبيع... عملية دهم من نوع آخر لقوى الأمن (فيديو)

Lebanon 24
19-12-2020 | 19:09
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أعلنت قوى الأمن الداخلي في بيان أنه "بناء على شكوى من احدى الجمعيات البيئية لدى فصيلة البسطة في وحدة شرطة بيروت، حول قيام مجموعة أشخاص ببيع حيوانات، مخالفين قانون حماية الحيوانات والرفق بها، واتّفاقية "CITES" التي وقّع عليها لبنان، وتوصيات المنظّمة العالمية للصحّة الحيوانية (OIE).

بناء عليه، جرى التواصل مع البائعين، بحجة شراء شبلَين (أسدين)، وتمساح. وقد تمّ تحديد موعد لتسليم تمساح لقاء مبلغ /900/$.

 على الأثر، كمنت لهم الفصيلة المذكورة، وتمكنت في أثناء عملية البيع من توقيف كل من:

- ح. ز. (مواليد عام 1997، سوري)

- ع. م. (مواليد عام 1994، لبناني)

وبنتيجة التحقيقات تمّت مداهمة محلّين إضافيين من قبل كل من فصيلة حارة حريك وجونية، بحيث جرى ضبط أفعى، عدد ٤، سمكة قرش، نمس، 4 قوارض، زواحف ومنها 2 إيغوانا، حوالي ٥ ببغاوات فضلاً عن غيرها من الحيوانات كما تبين انهما استحصلا على التمساح من المدعو:

-  ش. ش. (مواليد عام 1989، لبناني)

وبعد الاستقصاءات المتتالية تمت مداهمة ثلاثة محالّ لبيع الحيوانات من قبل كل من فصيلة الاوزاعي والغبيري وانطلياس، بحيث جرى ضبط عدد من الببغاوات والطيور من الأنواع النادرة والتي فاق عددها العشرة.

وقد سلمت الحيوانات الى الجمعية المدعية، ووزارة الزراعة-مديرية الثروة الحيوانية للتعاون بينهما بعد ان عيّنا حراساً قضائياً عليها.

وتُرك الموقوفون لقاء سندات إقامة، فيما ترك (ع. م.) رهن التحقيق، بناء على إشارة القضاء المختص. والتحقيق جارٍ بإشراف النيابة العامة البيئية بغية ملاحقة سائر المخالفين الذين أظهرهم التحقيق.

وهنا تذكر المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي كافة المواطنين واصحاب محالّ بيع الحيوانات بضرورة التأكد من شرعية الحيوانات التي يقتنونها وتسوية أوضاعها في حال كانت مخالفة."
 
 
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