لبنان

"كورونا" يواصل انتشاره في مختلف المناطق.. إليكم الجديد

Lebanon 24
19-12-2020 | 22:56
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يواصل فيروس "كورونا" المستجد انتشاره في مختلف المناطق اللبنانية، في حين أن العدد التراكمي للإصابات على صعيد البلاد وصل إلى 156570.
 
وأعلنت خلية الأزمة في بلدية سير ـ الضنية، في بيان، "تسجيل 3 إصابات بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، بعد ظهور نتائج الفحوصات المخبرية pcr التي أجريت على مصابين ومخالطين ومشتبه في إصابتهم بالفيروس، وجاءت النتائج إيجابية".


بدورها، سجّلت خلية الأزمة في بلدية مركبتا ـ المنية إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بعد ظهور نتائج الفحوص المخبرية pcr التي أجريت لمخالطين، وجاءت النتائج إيجابية".
كذلك، أعلنت بلدية منيارة واللجنة الصحية في البلدة في بيان، "تسجيل إصابتين جديدتين اليوم بفيروس كورونا المستجد من أبناء البلدة، وهما ملتزمتان الحجر المنزلي".
 
 
ومع هذا، سجّل قضاء بنت جبيل 9 إصابات جديدة بـ"كورونا" وتوزعت على البلدات والقرى التالية: عيتا الشعب 6، بيت ليف 1، رميش 1، كونين 1.
 
 
بدورها، أعلنت خلية الازمة في بلدية مغدوشة في تقريرها اليومي "تسجيل إصابة جديدة"، مشيرة إلى أن عدد الاصابات بفيروس كورونا الاجمالي في البلدة ارتفع إلى 62 إصابة، شفي منهم 54.
 
 
من جهتها، أعلنت بلدية الدوير في بيان، "تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ48 ساعة الماضية".
 
 
كذلك، أعلنت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور، تسجيل 65 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، مشيرة إلى أنّ عدد المصابين بالقضاء إرتفع إلى 4217 مصاباً. 
 
 
وأفادت بلدية حارة صيدا وخلية أزمة كورونا في "حركة أمل" و"حزب الله" في بيان عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في البلدة.
 
 
بدورها، أعلنت لجنة الترصد والتتبع في الهرمل "تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة".
 
 
ومع هذا، فقد أعلنت خلية الأزمة في القبيات في بيان "تسجيل حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا، وهي ملتزمة الحجر المنزلي"، كما سجلت "شفاء حالة واحدة".
 
 
من جهتها، أعلنت بلدية أنفه تسجيل إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، مشيرة إلى أن المصاب قيد المتابعة. 
 
 
وأعلنت بلدية عيدمون - شيخلار في بيان، تسجيل حالة إيجابية جديدة اليوم بفيروس كورونا في البلدة.
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