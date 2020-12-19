لبنان

انقلاب سيارة على اوتوستراد الرميلة

Lebanon 24
19-12-2020 | 19:00
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انقلبت مساء اليوم سيارة على اوتوستراد الرميلة باتجاه بيروت.

وفيما اقتصرت الأضرار على الماديات، يقوم دراج من مفرزة سير بعبدا على المعالجة بحسب غرفة التحكم المروري.
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اوتوستراد الرميلة

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