انقلاب سيارة على اوتوستراد الرميلة

انقلبت مساء اليوم سيارة على اوتوستراد الرميلة باتجاه بيروت.



وفيما اقتصرت الأضرار على الماديات، يقوم دراج من مفرزة سير بعبدا على المعالجة بحسب غرفة التحكم المروري.