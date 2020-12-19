لبنان

كيف توزعت اصابات كورونا الجديدة على البلدات والمدن اللبنانية؟

Lebanon 24
19-12-2020 | 19:52
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نشرت وزارة الصحة جدولا يظهر توزع اصابات كورونا الجديدة على البلدات والمدن اللبنانية.

وكانت الوزارة أعلنت تسجيل 1626 اصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 156570اضافة الى 11 حالة وفاة. 
 
 
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