وزير التربية: كلمة الطلاب اليوم كلمة حق توجع...

غرّد وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب على حسابه على "تويتر" قائلا :"كلمة الطلاب اليوم كلمة حق توجع ...فكونوا معها لا ضدها.ونصرّ على تحقيق خطوات عملية مكرّسة بخطة قانونية شاملة."وكانت تظاهرة طلابية نُظمت في الحمرا اليوم احتجاجا على رفع أقساط الجامعات.وقد تطورت التظاهرة الى مواجهة مع القوى الأمنية.