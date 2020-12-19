"القوات" في المنصورية تناشد التدخل لوقف التعديات المتكررة في المنطقة

ناشد مركز المنصورية في منطقة المتن الشمالي في "القوات اللبنانية" القوى الامنية التدخل لوقف التعديات المتكررة في المنطقة.



وقال في بيان: "كثرت في الآونة الأخيرة بعض الأحداث التي تعكر هدوء المنطقة، وتمس بأمن أهلنا ومجتمعنا، وذلك من خلال نشوب إشكالات بين مجموعتين متناحرتين من التابعية السورية، والتي تطورت من تشابك بالأيدي، إلى ضرب بالعصي والجنازير، مما تسبب بإصابات عديدة لم تقتصر على عناصر المجموعتين فقط، بل تمادت لتمس أهالي المنطقة أيضا.