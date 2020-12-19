الراعي استقبل غطاس خوري موفداً من الرئيس الحريري

استقبل البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي مساء اليوم، في الصرح البطريركي في بكركي، الوزير السابق غطاس خوري موفدا من الرئيس المكلف سعد الحريري، وذلك في إطار المساعي والاتصالات التي يقوم بها البطريرك الراعي لتذليل العقبات أمام تشكيل الحكومة.

وشارك في اللقاء الوزير السابق سجعان القزي، وقد تم عرض لنتائج الاتصالات التي أجراها الراعي واللقاءات التي عقدها في الساعات الماضية في هذا الخصوص.





بدوره، وضع خوري البطريرك الراعي في آخر التطورات في ملف تأليف الحكومة والاتصالات التي أجراها الرئيس المكلف بعد زيارته الاخيرة الى الصرح البطريركي.