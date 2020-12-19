المرصد الشعبي لمحاربة الفساد: لحماية الطلاب في صرخاتهم المحقة

أصدر المرصد الشعبي لمحاربة الفساد البيان الآتي:



"شباب لبنان يعانون، وصرختهم ضد رفع الأقساط وحرمانهم من حقهم بالتعليم.

شباب لبنان يخافون على مستقبلهم، وأحلامهم تخنق من جراء سياسات منظومة فاشلة وناهبة للمال العام.

شباب لبنان يصرخون من أجل عدم رفع قيمة أقساطهم الجامعية.

شباب لبنان يصرخون في بيروت عن رفاقهم في الخارج المحرومين من الحصول على الأموال نتيجة الجرائم المصرفية المرتكبة من أصحاب المصارف من دون حسيب ولا رقيب.



هؤلاء الطلاب يرفعون صرخة محقة ومن الواجب حمايتهم ومؤازرتهم بدلا من إعتماد أسلوب البلطجة".



