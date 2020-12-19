علوش: حكومة مهمة هي السبيل الوحيد لوقف الانهيار

غرّد نائب تيار المستقبل مصطفى علوش على حسابه على "تويتر" قائلا :"الى صاحب العهد وولي العهد، إن كان المقصود تدمير الهيكل على رأس الجميع فقد نجحتما ولكن ما نفع ولاية العهد على أطلال وطن؟"



وأضاف:"كل ذاك التحايل الخنفشاري على الدستور لن يجدي نفعا ولن يؤدي الى توريث العهد لوليه. حكومة مهمة هي السبيل الوحيد لوقف الانهيار ولبقاء لبنان ان كنتم تتقون."