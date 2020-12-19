لبنان

قسطنطين يردّ على منسق إعلام "المستقبل": تعترفون انّكم تريدون رئيس الجمهورية باش كاتب

Lebanon 24
19-12-2020 | 21:26
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رد مستشار رئيس التيار الوطني الحر انطوان قسطنطين على منسق الاعلام في تيار المستقبل عبد السلام موسى عبر حسابه على تويتر: "تعترفون اذاً انّكم تريدون رئيس الجمهورية باش كاتب يصدر المرسوم فقط، وليس شريكاً في الدستور مع رئيس الحكومة لتأليفها".
 
 
 
 
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أنطوان قسطنطين

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