لبنان

إليكم نتائج فحوصات الـ"PCR" لوافدين وصلوا إلى مطار بيروت

Lebanon 24
19-12-2020 | 21:33
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أعلنت وزارة الصحة العامة عن استكمال فحوص PCR أجريت في المطار لوافدين وصلوا إلى بيروت بتاريخ 16/12/2020 و17/12/2020 و18/12/2020؛ وأظهرت النتائج وجود خمس وثلاثين (35) حالة إيجابية.

وجاءت نتائج 16/12/2020 كالتالي:
 
 
رحلة بروكسيل: شركة MEA رقم 216 (جميعها سلبية).
رحلة بغداد: شركة MEA رقم 323 (حالة إيجابية واحدة).
رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية).
رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية).
رحلة أكرا: شركة MEA رقم 576 (حالة إيجابية واحدة).
رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (ثلاث حالات إيجابية).
رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية).
رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 824 (جميعها سلبية).
رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (حالة إيجابية واحدة).
رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 863 (حالة إيجابية واحدة).
رحلة باريس: شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية).
رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (حالة إيجابية واحدة).

وجاءت نتائج 17/12/2020 كالتالي:
 
 
رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (ثلاث حالات إيجابية).
رحلة فرانكفورت: شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية).
رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية).
رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية).
رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية).
رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية).
رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (حالة إيجابية واحدة).
رحلة بغداد: شركة MEA رقم 323 (حالتان إيجابيتان).
رحلة البصرة: شركة MEA رقم 333 (جميعها سلبية).
رحلة عمان: شركة RJ رقم 403 (جميعها سلبية).
رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (حالة إيجابية واحدة).
رحلة أضنا: الشركة التركية رقم 7836 (جميعها سلبية).
رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 301 (جميعها سلبية).
رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية).
رحلة أربيل: شركة MEA رقم 325 (حالة إيجابية واحدة).
رحلة النجف: شركة MEA رقم 327 (جميعها سلبية).
رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (حالة إيجابية واحدة).
رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية).
رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 1311 (حالتان إيجابيتان).
رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 824 (جميعها سلبية).
رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية).
رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 863 (جميعها سلبية).
رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية).
رحلة دمشق: شركة RB رقم 181 (جميعها سلبية).

وجاءت نتائج 18/12/2020 كالتالي:
 
 
رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (ثلاث حالات إيجابية).
رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية).
رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (حالتان إيجابيتان).
رحلة مالابو: شركة FEG رقم 1414 (حالة إيجابية واحدة).
رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (حالتان إيجابيتان).
رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (حالتان إيجابيتان).
رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية).
رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية).
رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 305 (أربع حالات إيجابية).
رحلة أضنا: شركة Pegasus رقم 6700 (حالة إيجابية واحدة).
رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (حالة إيجابية واحدة).
رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية).
رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (جميعها سلبية).
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