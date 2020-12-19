إليكم نتائج فحوصات الـ"PCR" لوافدين وصلوا إلى مطار بيروت

أعلنت وزارة الصحة العامة عن استكمال فحوص PCR أجريت في المطار لوافدين وصلوا إلى بيروت بتاريخ 16/12/2020 و17/12/2020 و18/12/2020؛ وأظهرت النتائج وجود خمس وثلاثين (35) حالة إيجابية.



وجاءت نتائج 16/12/2020 كالتالي:



رحلة بروكسيل: شركة MEA رقم 216 (جميعها سلبية).

رحلة بغداد: شركة MEA رقم 323 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية).

رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية).

رحلة أكرا: شركة MEA رقم 576 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (ثلاث حالات إيجابية).

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية).

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 824 (جميعها سلبية).

رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 863 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة باريس: شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية).

رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (حالة إيجابية واحدة).



وجاءت نتائج 17/12/2020 كالتالي:



رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (ثلاث حالات إيجابية).

رحلة فرانكفورت: شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية).

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية).

رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية).

رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية).

رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية).

رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة بغداد: شركة MEA رقم 323 (حالتان إيجابيتان).

رحلة البصرة: شركة MEA رقم 333 (جميعها سلبية).

رحلة عمان: شركة RJ رقم 403 (جميعها سلبية).

رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة أضنا: الشركة التركية رقم 7836 (جميعها سلبية).

رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 301 (جميعها سلبية).

رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية).

رحلة أربيل: شركة MEA رقم 325 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة النجف: شركة MEA رقم 327 (جميعها سلبية).

رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية).

رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 1311 (حالتان إيجابيتان).

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 824 (جميعها سلبية).

رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية).

رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 863 (جميعها سلبية).

رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية).

رحلة دمشق: شركة RB رقم 181 (جميعها سلبية).



وجاءت نتائج 18/12/2020 كالتالي: