مستشار الحريري: بعض من طالته العقوبات في ملفات الفساد بات يتخيل اموراً لا وجود لها

نفى المستشار الاعلامي للرئيس سعد الحريري حسين الوجه ما تناقلته بعض المواقع عن "أن الرئيس المكلف سعد الحريري أبلغ أحد المقربين منه قوله: ما فينا نسمح ياخد ميشال عون الداخلية والعدل لأنو بيحطنا بالحبس".





وأكد الوجه في سلسلة تغريدات عبر "تويتر" أن "هذا الكلام عار من الصحة جملة وتفصيلا ويبدو البعض الذي طالته العقوبات في ملفات الفساد اصبح مسكونا بهاجس السجن حتى بات يتخيل امورا لا وجود لها سوى في عقله الالغائي".