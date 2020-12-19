لبنان

مستشار الحريري: بعض من طالته العقوبات في ملفات الفساد بات يتخيل اموراً لا وجود لها

Lebanon 24
19-12-2020 | 22:14
A-
A+
Doc-P-776539-637440129840156756.jpg
Doc-P-776539-637440129840156756.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نفى المستشار الاعلامي للرئيس سعد الحريري حسين الوجه ما تناقلته بعض المواقع عن "أن الرئيس المكلف سعد الحريري أبلغ أحد المقربين منه قوله: ما فينا نسمح ياخد ميشال عون الداخلية والعدل لأنو بيحطنا بالحبس".
 

وأكد الوجه في سلسلة تغريدات عبر "تويتر" أن "هذا الكلام عار من الصحة جملة وتفصيلا ويبدو البعض الذي طالته العقوبات في ملفات الفساد اصبح مسكونا بهاجس السجن حتى بات يتخيل امورا لا وجود لها سوى في عقله الالغائي".
 

وشدد على أن "ان الرئيس سعد الحريري كان واضحا وصريحا جدا منذ لحظة تكليفه باعتماد معايير الكفاءة والخبرة والنزاهة والاختصاص بعيدا عن الانتماءات الحزبية والمحاصصة والثلث المعطل".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:00 | 2020-12-20
09:54 | 2020-12-20
09:49 | 2020-12-20
09:37 | 2020-12-20
09:26 | 2020-12-20
09:25 | 2020-12-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website