الجيش: زورق حربي معادي خرق المياه اللبنانية مقابل الناقورة

أصدرت قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه البيان الآتي:



"خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي بتاريخ 19 / 12 / 2020 عند الساعة 05.05 المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 350 مترا ولمدة 5 دقائق.



تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".