لبنان

مجموعة "كلنا للوطن": للإسراع بتشكيل حكومة إنقاذ من الإختصاصيين بعيداً عن المحاصصات

Lebanon 24
19-12-2020 | 23:29
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استنكرت مجموعة "كلّنا للوطن" الثورية "التحركات التي تستهدف مباني الجامعات الخاصة بسبب تعديل سعر الدولار الجامعي إلى ٣٩٠٠ ليرة للدولار الواحد، كذلك استهداف الممتلكات العامة والخاصة ومن ضمنها البنوك في بيروت."

وذكّرت المجموعة أن "المشكلة الأساسية ليست بالجامعات بل هي محددة بسرقات وفساد الطبقة السياسية التي أوصلت الوطن إلى وضعه الإقتصادي والمالي والذي أدى بالتالي إلى ارتفاع سعر الدولار في مقابل الليرة وحالة من التضخم لم يشهدها لبنان من قبل."

وأكدت المجموعة على أن لكلّ مواطن الحق بالتعلّم وطالبت الجميع التحلي بالمسؤولية وفك الخناق عن أبنائنا الطلبة إن في لبنان أو في الخارج. "اذ ان ثورة ١٧ تشرين هي ثورة أمل بلبنان أفضل، ثورة بناءة وليست هدامة وهدفها إنقاذ المواطن اللبناني الذي يطالب بحقوقه سلميا و بشكل حضاري، لا لتشويه صورة ثورتنا المحقة ب أي شكل من الأشكال."
 
وطالبت مجموعة "كلّنا للوطن" بالإسراع بتشكيل حكومة إنقاذ من الإختصاصيين بعيداً عن المحاصصات "ممّا يحول دون انهيار إضافي للوضع الإقتصادي ويوقف سقوط الليرة اللبنانية أكثر في مقابل الدولار الأميركي".

كما طالبت المجموعة المصارف بإعادة تكوين كامل رأس مالها بالعملة الصعبة بما يتلاءم مع تأمين حاجات المودعين بالدولار وإعطائهم أموالهم بالدولار الفعلي (fresh) "فتعالج بذلك كلّ المشاكل من تسديد أقساط الجامعات في الداخل والخارج، ومصاريف اخرى كالطبابة وغيرها."
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