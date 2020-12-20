لبنان دخل بمرحلة الوباء المجتمعي بأقصى الدرجات.. والأعياد تنذر بتفاقم الوضع!

ينذر الوضع الصحي بالتفاقم، وقد أشار طبيب الأمراض الجرثومية في مستشفى رفيق الحريري الجامعي البروفسور بيار ابي حنا في حديث لجريدة الأنباء الالكترونية الى "اننا دخلنا في مرحلة الوباء المجتمعي بأقصى الدرجات، وعلينا ان نخفف من عدد الاصابات قدر الامكان". وقال: "من المؤسف ان الانتشار أصبح واسعا جدا هذه الأيام ومردّ ذلك الى ان الجميع في المنازل بسبب الشتاء وهذا يزيد من أعداد الاصابات والوفيات التي لا زالت مرتفعة".

ورأى أبي حنا ان "المسألة تتطلب الكثير من الوعي والانتباه خاصة اثناء الاحتفالات بالأعياد التي يجب ان تقتصر على العائلات الصغيرة".

أبي حنا كشف ان الدفعة الأولى من اللقاحات ستصل في شباط بموجب عقد بين وزارة الصحة وشركة فايزر، وهناك لقاحات ستصل عبر منظمة الصحة العالمية وبالامكان الاعتماد على اللقاح الصيني الذي تعتمده دول الخليج العربي، والذي ربما يصل الى لبنان ايضا.

وأشار الى نقطة ضوء في اخر النفق، قائلا: "علينا أن نصمد وأن لا نسمح بخسارة احباء لنا فبعد كل ليل دامس تشرق الشمس".