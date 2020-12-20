لبنان

لبنان دخل بمرحلة الوباء المجتمعي بأقصى الدرجات.. والأعياد تنذر بتفاقم الوضع!

Lebanon 24
20-12-2020 | 06:32
A-
A+
Doc-P-776563-637440431603629621.jpg
Doc-P-776563-637440431603629621.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

ينذر الوضع الصحي بالتفاقم، وقد أشار طبيب الأمراض الجرثومية في مستشفى رفيق الحريري الجامعي البروفسور بيار ابي حنا في حديث لجريدة الأنباء الالكترونية الى "اننا دخلنا في مرحلة الوباء المجتمعي بأقصى الدرجات، وعلينا ان نخفف من عدد الاصابات قدر الامكان". وقال: "من المؤسف ان الانتشار أصبح واسعا جدا هذه الأيام ومردّ ذلك الى ان الجميع في المنازل بسبب الشتاء وهذا يزيد من أعداد الاصابات والوفيات التي لا زالت مرتفعة".

 

ورأى أبي حنا ان "المسألة تتطلب الكثير من الوعي والانتباه خاصة اثناء الاحتفالات بالأعياد التي يجب ان تقتصر على العائلات الصغيرة".

 

أبي حنا كشف ان الدفعة الأولى من اللقاحات ستصل في شباط بموجب عقد بين وزارة الصحة وشركة فايزر، وهناك لقاحات ستصل عبر منظمة الصحة العالمية وبالامكان الاعتماد على اللقاح الصيني الذي تعتمده دول الخليج العربي، والذي ربما يصل الى لبنان ايضا.

 

وأشار الى نقطة ضوء في اخر النفق، قائلا: "علينا أن نصمد وأن لا نسمح بخسارة احباء لنا فبعد كل ليل دامس تشرق الشمس".

 

 

المصدر: "الأنباء" الإلكترونية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:00 | 2020-12-20
09:54 | 2020-12-20
09:49 | 2020-12-20
09:37 | 2020-12-20
09:26 | 2020-12-20
09:25 | 2020-12-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website