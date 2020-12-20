19
o
بيروت
19
o
طرابلس
18
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
18
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
19
o
بشري
19
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
أسامة سعد: لبنان أمام مفترق طرق!
Lebanon 24
20-12-2020
|
06:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكّد الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد في تصريح لـ «الأنباء» الكويتية "ان أي حكومة تشكلها أحزاب المنظومة الحاكمة، وتحت راية البرنامج المطروح من قبلها، لن تكون قادرة على إنقاذ لبنان من الانهيار الشامل، وجل ما يمكن أن تفعله، كسب الوقت لضمان استمرار هذه المنظومة ممسكة بالسلطة لفترة إضافية."
وشدد على أن إنقاذ لبنان من الانهيار، ووضعه على سكة التعافي، يتطلبان تغييرا سياسيا جذريا يشمل إسقاط المنظومة الحاكمة ونهجها، كما يشمل تغيير النهج الاقتصادي والمالي والاجتماعي المتبع، ووضع الأسس للانتقال إلى الدولة المدنية العصرية الديموقراطية العادلة.
وعما إذا كان يرى ان الرئيس سعد الحريري سيعتذر عن تشكيل الحكومة قال: «ان أوساطه تؤكد إنه لن يعتذر. أما هل سينجح في تشكيل حكومة؟ ومتى؟ فهذا أمر غير واضح حتى الآن! من المعروف أن فرنسا تدفع باتجاه تشكيل الحكومة بأسرع وقت. وهي كانت قد رسمت مواصفات الحكومة وبرنامجها.
وقال: «ان لبنان أمام مفترق طرق بالغ الخطورة، وقد يقوده إلى أحد المسارين الآتيين: استمرار المنظومة الحاكمة منذ 30 سنة حتى اليوم ممسكة بالسلطة، وهي المنظومة التي قامت على التحالف بين الأحزاب الطائفية وأصحاب المصارف وكبار التجار المحتكرين.. وهذه المنظومة تحظى بالدعم الخارجي، لكنها عاجزة عن الإنقاذ، ولا تقدم للبنانيين إلا المزيد من البطالة والهجرة والإفقار وصولا إلى الانهيار الشامل والفوضى العارمة، وهذا المسار هو الطريق إلى «الصوملة»، أي انهيار الدولة ومؤسساتها والفقر والجوع والهجرة، بالإضافة إلى الانفلات الأمني.
وأما المسار الثاني، فهو البرنامج الذي رفعت رايته انتفاضة 17 أكتوبر، من أجل الإنقاذ ووضع لبنان على سكة التعافي والتطور والتقدم، وحملت التوجهات الوطنية الإنقاذية.
تابع
الأكثر قراءة
خبرٌ يجتاح صفحات مواقع التواصل.. هذه حقيقة المعلومات حول تدهور صحة عون
Lebanon 24
خبرٌ يجتاح صفحات مواقع التواصل.. هذه حقيقة المعلومات حول تدهور صحة عون
20:18 | 2020-12-19
19/12/2020 08:18:44
Lebanon 24
Lebanon 24
هدوء حذِر بدولار السوق السوداء.. وتوقعات بارتفاع كبير قريباً
Lebanon 24
هدوء حذِر بدولار السوق السوداء.. وتوقعات بارتفاع كبير قريباً
11:18 | 2020-12-19
19/12/2020 11:18:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعرضه لوعكة صحية.. النجم الكبير يدخل المستشفى
Lebanon 24
بعد تعرضه لوعكة صحية.. النجم الكبير يدخل المستشفى
12:00 | 2020-12-19
19/12/2020 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
شاب يتوفى بعيد ميلاده بسبب مزحة من أصدقائه
Lebanon 24
شاب يتوفى بعيد ميلاده بسبب مزحة من أصدقائه
15:00 | 2020-12-19
19/12/2020 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تلقيها لقاح "كورونا".. فيديو يرصد ما حدث لممرضة أميركية
Lebanon 24
بعد تلقيها لقاح "كورونا".. فيديو يرصد ما حدث لممرضة أميركية
12:00 | 2020-12-19
19/12/2020 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
10:00 | 2020-12-20
لهذا السبب اختفى الـ grippe.. كورونا يتمدّد في الأعياد ولبنان يشترط أربعة معايير للقاح
09:54 | 2020-12-20
كورونا يدخل بلدة في الكورة للمرة الاولى مسجلا 3 إصابات
09:49 | 2020-12-20
في لبنان.. الكرز بـ 249 ألف ليرة! (صورة)
09:37 | 2020-12-20
كنعان يتوقع حصول لقاء بين عون والحريري: رئيس الجمهورية ليس مجردّ سكرتير
09:26 | 2020-12-20
عبدالله يحذّر: علينا الإستعداد لإنتشار كورونا أكثر في الشهرين المقبلين
09:25 | 2020-12-20
وفاة شخص وإصابة 2 آخريْن بحريق داخل شقة في طرابلس
فيديو
ماغي فرح تطلق توقعاتها للـ 2021: عام مفصلي وشهران صعبان.. ماذا ينتظر لبنان؟ (فيديو)
Lebanon 24
ماغي فرح تطلق توقعاتها للـ 2021: عام مفصلي وشهران صعبان.. ماذا ينتظر لبنان؟ (فيديو)
10:30 | 2020-12-20
20/12/2020 10:40:12
Lebanon 24
Lebanon 24
أحدث هاتف من "Xiaomi".. مواصفات ممتازة وسعر منافس! (فيديو)
Lebanon 24
أحدث هاتف من "Xiaomi".. مواصفات ممتازة وسعر منافس! (فيديو)
09:00 | 2020-12-20
20/12/2020 10:40:12
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو يتلقى الجرعة الأولى من لقاح فايزر (فيديو)
Lebanon 24
نتنياهو يتلقى الجرعة الأولى من لقاح فايزر (فيديو)
07:08 | 2020-12-20
20/12/2020 10:40:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact