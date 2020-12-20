لا منخفضات جوية قبل نهاية الشهر.. بالتفصيل هكذا سيكون طقس الميلاد

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية عبر صفحته على "فيسبوك" ان المرتفع السيبيري الآسيوي يستقر فوق شمال بحر قزوين وشمال الهند وتصل اطرافه نحو تركيا والبحر الاسود واليونان، يقابل هذا الوضع نشاطاً للمرتفع الآزوري فوق دول المغرب وشمال افريقيا ووسط اوروبا ويلتحم بقيم ضغطه المرتفعة مع السيبيري فيُحاط الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط بالضغوط الجوّية المرتفعة وتحجب المنخفضات الجوية والامطار الغزيرة حتى نهاية الشهر وتكتفي الاجواء بحالات عدم استقرار عابرة منتصف الاسبوع ولكن العواصف والمنخفضات سوف تغيب عن الساحة ريثما تتراجع الضغوط الجوية.

حالياً تسلك الامطار طريقها نحو وسط اوروبا وشمالها امّا حالة الطقس لليومين المقبلَين، مشمس قليل الغيوم، مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة التي ستتراوح على الشكل التالي:

على الساحل: 23 نهاراً و 15 ليلاً

في البقاع: 18 نهاراً و 6 ليلاً

على الجبال 1200 متر: 16 نهاراً و 6 ليلاً

على الجبال 2000 متر: 8 نهاراً و -2 ليلاً

الرياح: جنوبية شرقية الى شرقية سرعتها بين 10 و 20 كم في الساعة

الضغط الجوّي: 1023hpa

الرطوبة: بين 65 و 80%

البحر: منخفض الموج