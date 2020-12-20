عبدالله يحذّر: علينا الإستعداد لإنتشار كورونا أكثر في الشهرين المقبلين

يجب أن نتحضر لتوسع انتشار كورونا في كانون ثاني وشباط القادمين، وعلينا أن نسرع في التحضير لأستقبال أعداد اكبر من المحتاجين للعلاج في المستشفيات،وبخاصة للعناية الفائقة.....

كل التحية للأطباء والممرضين والعاملين على خط المواجهة، وفي ظروف صعبة، وبدلات مادية ضئيلة.

انتم ملائكة الرحمة! — Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) December 20, 2020

غرد النائب بلال عبد الله عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "يجب أن نتحضر لتوسع انتشار كورونا في كانون ثاني وشباط المقبلين، وعلينا أن نسرع في التحضير لإستقبال أعداد أكبر من المحتاجين للعلاج في المستشفيات، وبخاصة للعناية الفائقة..... كل التحية للأطباء والممرضين والعاملين على خط المواجهة، وفي ظروف صعبة، وبدلات مادية ضئيلة.أنتم ملائكة الرحمة".