عبدالله يحذّر: علينا الإستعداد لإنتشار كورونا أكثر في الشهرين المقبلين

يجب أن نتحضر لتوسع انتشار كورونا في كانون ثاني وشباط القادمين، وعلينا أن نسرع في التحضير لأستقبال أعداد اكبر من المحتاجين للعلاج في المستشفيات،وبخاصة للعناية الفائقة.....
كل التحية للأطباء والممرضين والعاملين على خط المواجهة، وفي ظروف صعبة، وبدلات مادية ضئيلة.
انتم ملائكة الرحمة!
— Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) December 20, 2020
يجب أن نتحضر لتوسع انتشار كورونا في كانون ثاني وشباط القادمين، وعلينا أن نسرع في التحضير لأستقبال أعداد اكبر من المحتاجين للعلاج في المستشفيات،وبخاصة للعناية الفائقة.....