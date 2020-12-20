لبنان

كنعان يتوقع حصول لقاء بين عون والحريري: رئيس الجمهورية ليس مجردّ سكرتير

Lebanon 24
20-12-2020 | 09:37
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توقّع النائب ابراهيم كنعان حصول لقاء بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري مطلع الاسبوع بضوء الايضاحات والاتصالات التي تحصل والجلوس بنيات صافية مؤكداً أن عون مصمم على حسم التشكيلة وفقاً للدستور والمبادرة الفرنسية.

وأكّد كنعان في حديث لإذاعة "صوت كل لبنان" "أننا ندعم حركة بكركي وسأزور الصرح البطريركي قبل ظهر اليوم بدعوة من البطريرك الراعي".

وقال: البلد يحتاج اليوم قبل الغد الى حكومة وتشكيلها يحصل بحسب الاصول الدستورية والسجال الذي حصل حول الصلاحيات غير مريح فرئيس الجمهورية ليس مجردّ سكرتير ومن حقّه المشاركة في النقاش والتشكيل ولم يطلب الثلث المعطّل والتيار لا يعطّل ويمكن ان لا يشارك في الحكومة.
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